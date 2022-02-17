Роспотребнадзор: Последствия «омикрона» не менее серьезны, чем при других штаммах

Последствия «омикрона» могут быть столь же серьезны, как и при заражении другими штаммами. Вирус «садится» на рецепторы всех органов и систем человека, что может вызвать самые разные поражения организма, рассказал на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня» замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Само течение заболевания может протекать легче, чем раньше, но при этом отмечаются те же последствия, с которыми мы сталкиваемся все два года эпидемии», — подчеркнул специалист, заметив, что вирус поражает как взрослых, так и детей.

Причиной серьезных последствий является то, что вирус может вызвать поражения и органов, и сосудистой системы. «Проще говоря, где тонко, там и рвется — после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии», — заявил Горелов.

Также при Covid-19 страдает головной мозг, что часто вызывает неврологические нарушения.

«Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года», — сказал он.