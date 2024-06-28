Роспотребнадзор попросил приостановить работу «Локалкитчен» после заражения ботулизмом

Роспотребнадзор попросил суд приостановить деятельность «Локалкитчен» на 90 суток из-за проверки после массового заражения ботулизмом, сообщает РИА Новости.

Как сообщила представитель Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическое исследование еще не завершено, и необходимо установить наличие ботулотоксина в готовом салате и сырье, использованном для его приготовления. Для этого проводятся исследования на белых мышах, которым вводят смывы с готового блюда или сырья. Ботулизм вызывается тремя видами ботулотоксинов, и мышам вводят соответствующие сыворотки для определения реакции.

Кроме того, было отмечено, что помещение, в котором готовились салаты, не отвечало санитарным нормам.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заболевание ботулизмом возникает только в среде, лишенной кислорода, и передача его от человека к человеку невозможна.