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Роспотребнадзор попросил приостановить работу «Локалкитчен» после заражения ботулизмом
Роспотребнадзор попросил суд приостановить деятельность «Локалкитчен» на 90 суток из-за проверки после массового заражения ботулизмом, сообщает РИА Новости.
Как сообщила представитель Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологическое исследование еще не завершено, и необходимо установить наличие ботулотоксина в готовом салате и сырье, использованном для его приготовления. Для этого проводятся исследования на белых мышах, которым вводят смывы с готового блюда или сырья. Ботулизм вызывается тремя видами ботулотоксинов, и мышам вводят соответствующие сыворотки для определения реакции.
Кроме того, было отмечено, что помещение, в котором готовились салаты, не отвечало санитарным нормам.
Представитель Роспотребнадзора подчеркнула, что заболевание ботулизмом возникает только в среде, лишенной кислорода, и передача его от человека к человеку невозможна.
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