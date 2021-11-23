Роспотребнадзор помог татарстанцу вернуть деньги за поездку в такси, которой не было

Управление Роспотребнадзора по Татарстану вступилось за татарстанца, с которого агрегатор такси DiDi снял деньги за поездку, которой не было. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В адрес Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступило обращение гражданина с жалобой на действия агрегатора такси — „ДиДиМобилити Рус“ по вопросу невозврата денежных средств за несостоявшуюся поездку», — отметили в пресс-службе.

При рассмотрении обращения специалисты установили, что по пользовательскому соглашению на сайте агрегатора в случае отмены заказа после его размещения плата за отмену в размере минимальной стоимости поездки списывается со счета потребителя, если водитель прибыл к месту посадки, потребитель не отменил заказ или не явился к месту посадки.

Плата же за поездку, которая автоматически списывается с карты, в момент размещения заказа не берется, а блокируется для последующей оплаты. Списание средств производится только после поездки до пункта назначения.

Из обращения следовало, что житель Татарстана не воспользовался услугой такси, к месту посадки он не явился. С его счета должны были снять 53 рубля — плату за отмену. Однако агрегатор со счета потребителя списал плату как за отмену заказа, так и за несостоявшуюся поездку по предварительному авторизованному платежу в размере 580 рублей.

«Таким образом, агрегатор допустил обсчет потребителя — взимание большей суммы, чем обусловлено ценой услуги, обсчет составил 580 рублей. За выявленные нарушения агрегатор привлечен к административной ответственности по первой части статьи 14.7 Административного кодекса РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Постановление вступило в законную силу», — отметили в Роспотребнадзоре.

Денежные средства жителю республики возвратили.