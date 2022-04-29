Роспотребнадзор подписал постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В постановлении прописана необходимость более строгого лабораторного контроля за сточными водами, в срок до 1 июля запастись диагностическими средами и наборами реагентов, а также провести учения по действиям в случае возникновения вспышки заболевания.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников.

Согласно документу, к данной профилактической работе должны быть привлечены главы регионов и региональные органы исполнительной власти.