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Здоровье
29 апреля 2022  21:07

Роспотребнадзор подписал постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в России, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В постановлении прописана необходимость более строгого лабораторного контроля за сточными водами, в срок до 1 июля запастись диагностическими средами и наборами реагентов, а также провести учения по действиям в случае возникновения вспышки заболевания.

Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора поручено провести оценку готовности госпитальной и лабораторной базы, организовать теоретическую и практическую подготовку медицинских работников.

Согласно документу, к данной профилактической работе должны быть привлечены главы регионов и региональные органы исполнительной власти.

 

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