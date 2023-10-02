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Роспотребнадзор по телефону горячей линии ответит на вопросы татарстанцев о гриппе и ОРВИ
Управление Роспотребнадзора по Татарстану проведет горячую линию, посвященную эпидемическому сезону по гриппу и ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Со 2 по 13 октября специалисты ведомства проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. Горячая линия будет работать по телефонам 238-52-11, 238-96-84 в будние дни с 09:00 до 17:00.
По телефону можно будет получить ответы на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими инъекциями.
«Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок, рассказать о том, как помогают другие меры профилактики инфекционных заболеваний», – добавили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация снижает вероятность заражения гриппом, предотвращает тяжелые осложнения этой болезни и повышает качество жизни в период эпидемического подъема. В ведомстве уверены, что особенно важно защититься от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями: астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, и тем, у кого ослабленный иммунитет.
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