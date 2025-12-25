news_header_top
Общество 25 декабря 2025 12:26

Роспотребнадзор по РТ завел канал в MAX

Фото: © «Татар-информ»

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запустило официальный канал в национальном мессенджере МАХ. Об этом «Татар-информу» рассказали представители ведомства.

Подписчики канала смогут регулярно получать информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в республике, о здоровом образе жизни и правильном питании, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. Также в канале будут разъяснять права потребителей и раскрывать полезные советы.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

