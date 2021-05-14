Роспотребнадзор по РТ: Считаем возможным проведение выпускных вечеров для школьников

В Татарстане нет оснований для запрета на проведение торжественных мероприятий для выпускников школ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В прошлом году выпускные вечера и торжественное вручение аттестатов практически не проводились, были некоторые ограничения. На сегодня мы каких-либо ограничений для запретов проведения торжественных мероприятий для выпускников по вручению аттестатов не видим. Считаем, что возможно проведение этих мероприятий», — сказала спикер.

По словам Авдониной, актовый зал школы позволяет разместить достаточное количество выпускников, преподавателей и родителей при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Это 70-процентная наполняемость от посадочных мест, соблюдение дистанции, родители должны быть в масках, для учеников маски не обязательны. Термометрия на входе обязательна. Рассадка должна быть с учетом дистанции. Необходима обработка поверхностей, помещений, наличие бактерицидных облучателей. Если один–два класса в актовом зале школы, то торжественное мероприятие вполне допустимо. В этой части запретов нет», — отметила замруководителя управления.

Авдонина добавила, что для организации выпускного вечера, который обычно проводится в кафе или ресторане, действуют существующие на сегодня правила. «То есть если есть класс, то желательно чтобы в зале больше других посетителей не было. Необходима правильная расстановка столиков, соблюдение режима работы ресторана или кафе — на сегодня здесь ограничение пока сохраняется. И соблюдение всех необходимых мер профилактики», — заключила она.

На совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что окончательное решение по определению формата проведения последнего звонка и выпускных вечеров примут власти субъектов Федерации, о чем сообщало ИА «Татар-информ».