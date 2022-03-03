Роспотребнадзор по РТ рассказал об основных принципах здорового питания

В Роспотребнадзоре по РТ напомнили гражданам об основных принципах здорового питания. Подробнее об этом во время прямого эфира рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Специалист подчеркнула, что потребление энергии должно быть сбалансировано с ее расходом, то есть каждый день человек должен получать примерно столько же энергии, сколько он расходует. Второй принцип: химический состав ежедневного рациона человека должен соответствовать его физиологическим потребностям по макронутриентам – это белки, жиры и углеводы, и по микронутриентам – это витамины, минеральные вещества и микроэлементы.

«Вы обязательно должны включать в свой ежедневный рацион пищевые продукты со сниженным содержанием насыщенных жиров. Это рыба, орехи, семечки, растительные масла. Более того, в ежедневный рацион мы должны включать продукты со сниженным содержанием простых сахаров и поваренной соли. Это овощи, крупяные изделия. Продукты с повышенным содержанием соли – это колбасные изделия, их нужно допускать минимально», – рассказала Патяшина.

Спикер добавила, что особенно весной, в период авитаминоза, необходимо, чтобы в рационе питания присутствовали продукты, обогащенные витаминами, пищевыми волокнами, биологически-активными добавками.

«Питание должно быть разнообразным, а режим питания оптимальным, то есть прием пищи спустя 3-4 часа», – заключила Патяшина.