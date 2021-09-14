Роспотребнадзор по РТ рассказал, на что остро реагировали предприниматели в пандемию

Наиболее остро предприниматели Татарстана во время пандемии коронавируса восприняли работу Роспотребнадзора по контролю маркировки обуви. Дело в том, что соответствующая продукция широко представлена на рынке, а массово контролировать ее надзорное ведомство начало именно в 2020 году. Об этом на IX заседании общественного совета АНО «Центр общественных процедур „Бизнес против коррупции“» заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«К сожалению, на тот момент предприниматели не были готовы к введению маркировки, у них не было понимания [ситуации]. И даже если они маркировали свою продукцию, то маркировка проводилась с нарушениями действующего законодательства. И мы принимали меры административного воздействия», — пояснила докладчик.

По словам Трофимовой, в рамках надзорно-контрольных мероприятий на немаркированную продукцию может быть наложен арест, соответствующие административные дела рассматриваются в судебном порядке. При этом суд может ограничиться вынесением предупреждения предпринимателю, к которому в этом случае вернется товар.

«Половина из рассмотренных дел в суде завершилась именно предупреждением и возвратом продукции продавцу. Но ни один суд не сказал о том, что наши действия были неправомерными. Между тем предприниматели ставили вопрос о взыскании упущенной выгоды с Роспотребнадзора за вывод продукции из оборота. Это не совсем корректно, поскольку немаркированная продукция не имеет права находиться в обороте», — высказала мнение представитель ведомства.

В конце 2020 года у продавца была возможность дополнительно маркировать продукцию, на которой отсутствует маркировка. «На сегодняшний день это право у продавца сохраняется», — добавила Марина Трофимова.