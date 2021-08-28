Роспотребнадзор РТ ответил на основные аргументы отказывающихся от прививки против Covid

На совещании в Доме Правительства РТ руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина назвала самые распространенные причины, которые называют татарстанцы, не желающие прививаться от Covid-19. Об этом сообщает пресс-служба Президента республики.

Руководитель ведомства прокомментировала каждый из этих аргументов. Так, по ее словам, все препараты прошли клинические испытания и допущены в гражданский оборот. Вероятность заражения существует и после прививки, однако данные препараты защитят человека от тяжелого течения заболевания, осложнений и летального исхода. Поэтому пройти вакцинацию нужно и тем, кто уже переболел Covid-19, так как точно неизвестно, как долго после выздоровления сохраняется иммунитет.

«Защищает ли прививка от новых штаммов? По данным ученых, мутации вируса не затрагивают тех частей, которые были использованы при создании вакцины. Доказана эффективность вакцин в отношении всех новых штаммов», — заявила она.

Кроме того, некоторые татарстанцы опасаются прививаться из-за проблем со здоровьем. «Однако лицам с любыми хроническими заболеваниями нужно прививаться в первую очередь, так как они находятся в группе повышенного риска тяжелых осложнений», — подчеркнула Патяшина.

Провел совещание в режиме ВКС Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что эксперты прогнозируют новый, осенний подъем заболеваемости коронавирусом, поэтому жителям республики нужно соблюдать антиковидные меры и по возможности сделать прививку.