Роспотребнадзор: перед прививкой от ковида принимать препараты от аллергии не нужно

Специально принимать препараты против аллергии непосредственно перед вакцинацией от covid-19 или сразу после нее не следует, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Желаемого эффекта уменьшения реакции организма на прививку (жар, боль в месте укола) антигистаминные средства не дадут. Однако они могут негативно повлиять на формирование иммунитета против вируса.

«Нет, такая медикаментозная „подготовка“ не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации», — говорится в сообщении.

Препараты от аллергии нужно принимать только тем, кто проходит в момент вакцинации предписанный врачом курс лечения данными препаратами.