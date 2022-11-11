Роспотребнадзор ответит на вопросы татарстанцев о работе каршеринга и такси

Жители Татарстана смогут по телефону задать свои вопросы о работе сервисов, предоставляющих услуги перевозки. Об этом на пресс-конфереции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«Сегодня заканчивается горячая линия, посвященная Всемирному дню качества. Со следующей недели у нас начинает работу горячая линия, посвященная вопросам каршеринга и такси», – отметила спикер.

В пресс-службе республиканского ведомства по просьбе «Татар-информа» уточнили, что любой желающий сможет задать вопрос по номеру 221-90-16 в любой день недели с 9.00 до 17.00, и по телефону 89172248794 с понедельника по четверг с 10.00 – 16.00 и в пятницу с 10.00 до 15.45.

Завершат принимать звонки по этой теме 25 ноября.