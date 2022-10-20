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Здоровье
20 октября 2022  22:02

Роспотребнадзор отменил тесты на коронавирус при въезде в страну для непривитых россиян

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Граждане России, которые не вакцинировались, при въезде в стране из-за рубежа теперь могут не сдавать ПЦР-тест на наличие Covid-19. Постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано сегодня на портале правовой информации.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования», – говорится в документе. 

Изменения отменяют правило, по которому граждане течение трех календарных дней со дня прибытия в страну должны пройти тестирование на Covid-19. Это не касалось людей, вакцинированных в течение последних 12 месяцев или переболевших в последние шесть месяцев. 

#коронавирус
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