Роспотребнадзор отменил некоторые Covid-правила для учебных заведений

Федеральный Роспотребнадзор внес изменения в Санитарно-эпидемиологические требования к работе образовательных организаций в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Изменения в санитарно-эпидемиологические правила касаются работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нового штамма коронавируса», – уточнили в пресс-службе.

По новому документу отменено требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета.

Также больше не нужно соблюдать социальную дистанцию между учащимися в местах проведения аттестации.

«Отменено требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным Covid-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным», – отметили в Роспотребнадзоре.

Требование по введению разного времени начала уроков и перемен для минимизации контактов обучающихся также отменено.

«Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Допускается увеличение загрузки летних оздоровительных учреждений до 100% от проектной вместимости. Сохраняется обследование персонала загородных летних оздоровительных учреждений на Covid-19 перед началом смены любым из методов, определяющих антиген возбудителя», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

При этом, еженедельное тестирование в течение смены отменено.

Также допускается возможность посещения социальной организации для детей лицами, не связанными с ее деятельностью, при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания и наличия сведений о вакцинации или перенесенном заболевании в течении последних шести месяцев или наличия антител.

Комплекс противоэпидемических мероприятий: генеральные уборки перед открытием, уборка с применением дезсредств, проветривание, ношение масок персоналом пищеблоков сохраняется.