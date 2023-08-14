Роспотребнадзор отменил анкетирование по Covid-19 для прилетающих из-за рубежа

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Роспотребнадзором было отменено анкетирование по Covid-19 для граждан, которые прилетают в Россию из-за рубежа. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В документе говорится о внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 №7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения Covid-2019».

Вносимые изменения означают, что для прилетающих из-за рубежа пассажиров полностью отменено анкетирование.

Также отмечается, что выборочное тестирование на коронавирусную инфекцию будут теперь проводить лишь среди тех, кто прибывает на территорию РФ из стран, в которых наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.