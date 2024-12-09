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Общество 9 декабря 2024 09:25

Роспотребнадзор открыл горячую линию по выбору новогодних подарков в Татарстане

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С 9 по 20 декабря 2024 года Управление Роспотребнадзора по РТ будет проводить консультации по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по подбору новогодних подарков. Об этом говорится в телеграм-канале службы.

Звонки от населения принимаются:
— в Едином Консультационном центре Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме по телефону 8(800)555 49 43;
— по «горячей линии» Консультационного центра для потребителей по телефону (843) 221-90-16 ежедневно с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней (перерыв с 12.00 до 13.00);
— в Управлении Роспотребнадзора по РТ по телефону 273-15-83: понедельник-четверг с 10.00 по 17.00; пятница: с 10.00 по 15.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

#Роспотребнадзор
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