Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам организации питания в школах

В России начала работу горячая линия по организации питания в образовательных учреждениях. Планируется, что ее работа во всех регионах страны завершится 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во всех субъектах РФ 6 сентября 2021 года стартует тематическая горячая линия по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях», — отмечается в сообщении.

Эксперты будут консультировать россиян по вопросам питания школьников, роли администрации образовательных учреждений в данном вопросе и о том, как родители могут контролировать питание учащихся.

В Роспотребнадзоре объяснили, что номера горячих линий в регионах можно увидеть на сайте территориальных управлений. Татарстанцы смогут обратиться к специалистам по телефонам 8-800-555-49-43, 8 (843) 221-90-16, а также 273-15-83.