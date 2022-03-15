Роспотребнадзор открыл горячую линию из-за ситуации на потребительском рынке

Татарстанцы могут обратиться на горячую линию с вопросами о соблюдении прав потребителей на фоне ухода некоторых компаний из-за санкций. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

«В связи со складывающейся ситуацией на потребительском рынке Роспотребнадзором открыта всероссийская горячая линия по вопросам потребителей, связанных с закрытием отдельных магазинов, приостановлением авиасообщения и так далее», – отметила спикер.

Телефон горячей линии 88005554943, звонок бесплатный.

Марина Трофимова добавила, что на официальном сайте Роспотребнадзора есть раздел с разъяснениями по самым частым вопросам, поступающим от жителей.