Роспотребнадзор открыл горячую линию для пассажиров задержанных рейсов

Роспотребнадзор объявил о запуске горячей линии для пассажиров, столкнувшихся с задержкой, отменой или переносом авиарейсов. Об этом сообщили в Телеграм-канале ведомства.

Гражданам предлагают консультации по вопросам, связанным с возвратом средств за билеты, обменом проездных документов и получением компенсации от авиакомпаний, включая моральный ущерб.

В ведомстве напомнили, что при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и вернуть деньги. Также можно потребовать возмещения понесённых убытков, компенсации морального вреда и взыскания штрафа с перевозчика за нарушение сроков доставки.

В случае международных перелетов применяются положения международных договоров, подписанных Россией. Кроме того, пассажирам при длительной задержке положены бесплатные дополнительные услуги.