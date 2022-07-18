Роспотребнадзор откроет горячую линию по качеству и срокам годности фруктов и овощей

С 1 августа начнет работу горячая линия по вопросам безопасности плодоовощной продукции. Специалисты Роспотребнадзора расскажут о сроках годности тех или иных плодов, а также ответят на другие вопросы жителей россиян. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского управления.

До 12 августа со специалистами можно проконсультироваться по номеру 8(800)555-49-43.

Кроме того, с 10.00 до 16.00 татарстанцы могут задать вопрос специалистам отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по РТ. Номер для звонка — 8(843)273-34-85.