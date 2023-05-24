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Роспотребнадзор опроверг утечку опасного вещества с полигона «Химический» в Казани
Сегодня в социальных сетях и в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Роспотребнадзор о том, что в Казани был зафиксирован случай утечки опасного вещества с полигона «Химический».
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, эта информация действительности не соответствует.
При проведении проверки был зафиксирован факт истечения фильтрата, который попал, минуя дренажную систему, в ливневую канаву полигона, однако попадание фильтрата на поверхность за пределами территории полигона не зафиксировано.
«В рамках проверки специалисты Управления провели исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона на Химической улице. Превышений допустимых концентрация загрязнающих веществ обнаружено не было», – рассказали в ведомстве.
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