Роспотребнадзор опроверг утечку опасного вещества с полигона «Химический» в Казани

Сегодня в социальных сетях и в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на Роспотребнадзор о том, что в Казани был зафиксирован случай утечки опасного вещества с полигона «Химический».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ, эта информация действительности не соответствует.

При проведении проверки был зафиксирован факт истечения фильтрата, который попал, минуя дренажную систему, в ливневую канаву полигона, однако попадание фильтрата на поверхность за пределами территории полигона не зафиксировано.

«В рамках проверки специалисты Управления провели исследования атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны полигона на Химической улице. Превышений допустимых концентрация загрязнающих веществ обнаружено не было», – рассказали в ведомстве.