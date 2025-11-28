news_header_top
Происшествия 28 ноября 2025 17:27

Роспотребнадзор опроверг информацию о кишечной палочке в масле «Азбука сыра»

В социальных сетях появилась информация, что в партии сливочного масла компании «Азбука сыра» нашли кишечную палочку.

Как сообщили «Татар-информу» в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан, 16 июня в сливочном масле действительно обнаружили кишечную палочку.

Компании вынесли официальное предупреждение. Производителя обязали разработать план по исправлению нарушений. Компания такой план подготовила, и 26 июня он был согласован.

При этом сведения о продаже сыра «Сливочный» с неправильной жирностью в Роспотребнадзор не поступали.

В результате в 2025 году Роспотребнадзор проверил 9 проб молочной продукции «Азбуки сыра» и провел 258 исследований — все они соответствовали требованиям, кишечную палочку не обнаружили.

