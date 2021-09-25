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Ру Тат
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25 сентября 2021  01:12

Роспотребнадзор оценил возможность введения нового локдауна из-за Covid-19

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В России по-прежнему много тех, кто не имеет иммунитета к коронавирусу и будет болеть при встрече с зараженными. Поэтому пока нет оснований для того, чтобы говорить об остановке пандемии. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Тем не менее, считает специалист, нельзя говорить и о введении нового локдауна.

«Сегодня никаких оснований говорить о локдауне, о приостановлении — нет», — добавила она.

#Роспотребнадзор #Коронавирус
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