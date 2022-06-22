Роспотребнадзор оценил вероятность распространения сибирской язвы в России

В России обнаружен случай заражения сибирской язвой — пациентка проживает в Ставропольском крае. Однако оснований для распространения заболевания по территории страны нет, подчеркивает РИА Новости со ссылкой на центр по мониторингу за возбудителем сибирской язвы Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора.

В НИИ сообщили, что противоэпидемические мероприятия проводятся в регионе в полном объеме, поэтому «оснований для распространения инфекции нет. Дополнительных мер не требуется».

О случае заражения сибирской язвой в Ставропольском крае ранее рассказал губернатор региона Владимир Владимиров. По его словам, женщина была инфицирована после контакта с мясом теленка. Животное было не вакцинировано, осмотр ветеринара не проводился.