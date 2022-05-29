Роспотребнадзор оценил риск распространения острого гепатита в России

В настоящее время в России не выявлено случаев острого гепатита неизвестной этиологии. Вероятность завоза заболевания остается минимальной, в стране принимаются все необходимые меры для профилактики, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 27 мая Всемирная организация здравоохранения выявила 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения. Пациенты находятся в 33 странах мира, девять из них скончались, а 38 зараженным потребовалась трансплантация печени.

«В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что с большинством стран, где подтвердились случаи заболевания, сейчас ограничено авиасообщение. Это значительно снижает риск возможного завоза болезни.