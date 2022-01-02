Роспотребнадзор объяснил, почему некоторые люди устойчивы к Covid-19

Стало известно, почему некоторые люди так и не заразились коронавирусом, несмотря на контакты с зараженными. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову сообщает «Российская газета».

Специалист полагает, что избежать заражения удается за счет ношения масок, а также соблюдения социальной дистанции. Вирус просто не может попасть на слизистые оболочки и закрепиться в организме.

Кроме того, человек может заразиться Covid, но перенести болезнь с легкими проявлениями либо бессимптомно. Поэтому в организме появляются антитела, некоторое время препятствующие повторным заражениям.

«Подобные случаи можно объяснить отличной работой иммунной системы, а также небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса», — объяснила Руженцова.

Однако чаще всего иммунная система срабатывает таким образом у тех, кто привился и соблюдает все антиковидные меры.

Специалист также рассказала, как снизить вероятность заражения коронавирусом после контакта с зараженным. Для этого, по ее словам, нужно сразу же пополоскать горло, рот и промыть нос водой или спецраствором.