Роспотребнадзор объяснил, почему некоторые люди устойчивы к Covid-19
Стало известно, почему некоторые люди так и не заразились коронавирусом, несмотря на контакты с зараженными. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяну Руженцову сообщает «Российская газета».
Специалист полагает, что избежать заражения удается за счет ношения масок, а также соблюдения социальной дистанции. Вирус просто не может попасть на слизистые оболочки и закрепиться в организме.
Кроме того, человек может заразиться Covid, но перенести болезнь с легкими проявлениями либо бессимптомно. Поэтому в организме появляются антитела, некоторое время препятствующие повторным заражениям.
«Подобные случаи можно объяснить отличной работой иммунной системы, а также небольшим количеством попавшего на слизистые оболочки вируса», — объяснила Руженцова.
Однако чаще всего иммунная система срабатывает таким образом у тех, кто привился и соблюдает все антиковидные меры.
Специалист также рассказала, как снизить вероятность заражения коронавирусом после контакта с зараженным. Для этого, по ее словам, нужно сразу же пополоскать горло, рот и промыть нос водой или спецраствором.