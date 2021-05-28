Роспотребнадзор объяснил, как скоро можно прививаться переболевшим Covid-19

После перенесенного коронавируса у человека формируется естественный иммунитет. Однако через несколько месяцев после выздоровления все же стоит сделать прививку от Covid-19. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

«У людей, которые выздоравливают после Covid-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно не известно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту», — объяснили в ведомстве.

Возможность подхватить коронавирус после прививки крайне мала. Как правило, такие случаи выявляются среди людей, не прошедших полный курс вакцинации либо у не соблюдавших рекомендации медиков.

Также в ведомстве подчеркнули, что ни одна из российских вакцин не влияет на способность иметь детей. Все препараты проходили соответствующие испытания, по итогам которых не было обнаружено негативных последствий.