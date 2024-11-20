Роспотребнадзор обнаружил в роллах и салатах из РТ кишечную палочку и стафилококк

В Татарстане внепланово проверили 16 заведений общественного питания и торговли, где готовили и продавали роллы и салаты. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Нарушения были выявлены во всех проверенных местах. Там отсутствовали маркировки с информацией о дате производства, сроках годности, производителе, нарушение условий хранения, также не соблюдались технологии приготовления. Кроме того, во время проверки выявили нарушения санитарно-дезинфекционного режима.

Санитарные врачи проверили 82 пробы роллов и салатов и 160 смывов с окружающей среды.

«По результатам лабораторных испытаний в 26 смывах (16%) с объектов окружающей среды и в 35 пробах (43%) готовых блюд были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, еще в двух пробах (2,4%) обнаружен стафилококк», – заявили в ведомстве.

В заведениях сняли с реализации 42 партии необоротоспособной пищевой продукции общим весом 235 килограммов.

«За выявленные нарушения составлено 18 протоколов об административном правонарушении», – заключили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.