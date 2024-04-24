Роспотребнадзор обнаружил новые вирусы, которые могут передавать клещи и комары

Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», – сказала она во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава ведомства также отметила, что до конца года национальный каталог патогенов пополнят 40 тыс. штаммов. Это позволит превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур, указала Попова.

«О каждом случае инфекционных заболеваний на территории страны в любом регионе мы получаем информацию в центральном аппарате буквально в считаные минуты, и это позволяет нам, используя огромный массив данных, анализировать ситуацию и разрабатывать управленческие решения», – добавила руководитель Роспотребнадзора.