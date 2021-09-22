Роспотребнадзор о мутации дельта-штамма: Он полностью исчерпал себя

Изменения дельта-штамма коронавируса в дальнейшем будут ответвлениями этой разновидности вируса, однако вероятность того, что этот вариант станет более опасным, невелика. Об этом руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал в беседе с РИА Новости.

«Такие штаммы (ответвления линии „дельта“ — прим. Т-и) будут иметь новые мутации, причем не только в гене S-белка, которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом „дельты“, который существует сегодня», — отметил специалист федеральной службы.

Согласно публикациям зарубежных ученых, «дельта» практически исчерпала себя — едва ли этот вариант сможет дать жизнь более опасным штаммам.

«Вероятность развития „дельты“ в еще более опасном направлении невелика», — резюмировал Хафизов.

Ранее в издании La Nation опубликовали результаты исследования аргентинского Национального университета Кордовы, согласно которому российская вакцина «Спутник V» показала большую эффективность против дельта-штамма коронавируса, чем препараты Sinopharm и AstraZeneca.