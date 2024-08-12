Роспотребнадзор назвал три пляжа Татарстана, на которых опасно купаться

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После последних лабораторных исследований три пляжа в Татарстане признаны непригодными для купания. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Санитарные врачи проводят мониторинг качества воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.

Согласно последним данным, вода на пляжах «Локомотив» и «Нижнее Заречье» в Казани не соответствует нормам по микробиологическим показателям.

А на пляжах озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье» также обнаружили несоответствия по санитарно-химическим показателям.

Пробы воды, не соответствующие по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.

«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды в водных объектах не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.