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Роспотребнадзор назвал три пляжа Татарстана, на которых опасно купаться
После последних лабораторных исследований три пляжа в Татарстане признаны непригодными для купания. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
Санитарные врачи проводят мониторинг качества воды водоемов в местах рекреации по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим и вирусологическим показателям.
Согласно последним данным, вода на пляжах «Локомотив» и «Нижнее Заречье» в Казани не соответствует нормам по микробиологическим показателям.
А на пляжах озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье» также обнаружили несоответствия по санитарно-химическим показателям.
Пробы воды, не соответствующие по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.
«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем, что качество воды в водных объектах не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
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