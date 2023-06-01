Роспотребнадзор назвал сумму экономического ущерба России от пандемии коронавируса

Порядка 1,6 трлн рублей составил экономический ущерб для России от пандемии коронавирусной инфекции в прошлом году. Так в своем докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения ущерб оценил Роспотребнадзор, передает ТАСС.

Экономические потери страны от COVID-19 в прошлом году могли быть и выше, однако снижения удалось добиться за счет тестирования населения на ковид – это позволило выявлять заболевших на ранней стадии и отправлять их на карантин, считают в ведомстве.

В сумму экономического ущерба входят прямые медицинские расходы на медицинское обслуживание в течение заболевания и непрямые потери экономики.

Так, прямые медицинские расходы в прошлом году могут быть оценены в сумму в диапазоне от 0,76 до 1,35 трлн рублей. При этом оценка непрямых потерь экономики составляет не менее 0,5 трлн рублей.

Напомним, 5 мая ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году. В целом пандемия длилась 1150 дней или 3 года 1 месяц и 24 дня.