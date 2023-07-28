Роспотребнадзор назвал семь пляжей Татарстана, где опасно купаться из-за качества воды

Санитарным нормам не соответствуют семь пляжей в Татарстане. Их на пресс-конференции в «Татар-информе» перечислила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На 26 июля мы получили нестандартные лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям с казанского пляжа «Нижнее заречье», городской пляж в Набережных Челнах, Лаишеве, Мамадыше и Бугульме», –перечислила санитарный врач.

Фото: © «Татар-информ»

Любовь Авдонина добавила, что по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам вода в озере Большое Лебяжье, на пляже «Нижнее Заречье», «Локомотив» и городском пляже в Лаишеве.

В Роспотребнадзоре республики посоветовали не купаться там, где выявлены нарушения, ведь это опасно для здоровья. Не стоит рисковать и выбирая несанкционированные места пляжного отдыха, подчеркнула Любовь Авдонина.