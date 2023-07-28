news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 28 июля 2023 17:10

Роспотребнадзор назвал семь пляжей Татарстана, где опасно купаться из-за качества воды

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Санитарным нормам не соответствуют семь пляжей в Татарстане. Их на пресс-конференции в «Татар-информе» перечислила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На 26 июля мы получили нестандартные лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям с казанского пляжа «Нижнее заречье», городской пляж в Набережных Челнах, Лаишеве, Мамадыше и Бугульме», –перечислила санитарный врач.

Фото: © «Татар-информ»

Любовь Авдонина добавила, что по санитарно-химическим показателям не соответствуют нормам вода в озере Большое Лебяжье, на пляже «Нижнее Заречье», «Локомотив» и городском пляже в Лаишеве.

В Роспотребнадзоре республики посоветовали не купаться там, где выявлены нарушения, ведь это опасно для здоровья. Не стоит рисковать и выбирая несанкционированные места пляжного отдыха, подчеркнула Любовь Авдонина.

#Здоровье #пляжи #управление роспотребнадзора по рт
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное