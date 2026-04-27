Роспотребнадзор назвал районы РТ, где чаще всего кусают клещи

Чаще всего на укусы клещей жалуются жители крупных городов Республики Татарстан. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня обратились в медицинские организации по поводу присасывания клещей 437 человек. В прошлом году обратившихся было 1548, то есть больше в 3,5 раза», – рассказала она.

Спикер отметила, что из 437 случаев 15 – завозные. 65% укусов татарстанцы получили при посещении лесных массивов, 17% – на дачных участках.

«Наибольшее число укусов произошло в Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, а также Елабужском и Бугульминском районах», – сказала Любовь Авдонина.

На сегодня специалисты исследовали 33 клеща, один из них был переносчиком возбудителя боррелиоза. В то же время случаев заражения клещевыми инфекциями среди жителей республики нет.