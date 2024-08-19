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Общество 19 августа 2024 16:14

Роспотребнадзор назвал пять пляжей Татарстана, где вода непригодна для купания

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Роспотребнадзор назвал пять пляжей Татарстана, где вода непригодна для купания
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пять пляжей Татарстана признаны непригодными для купания. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

На сегодня результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций показали, что по микробиологическим критериям не подходят для купания пляж «Локомотив» в Казани, городские пляжи в Тетюшах и Заинске. Кроме того, на пляжах озера Большое Лебяжье и «Нижнее Заречье» в столице Татарстана обнаружены несоответствия по санитарно-химическим параметрам.

Пробы воды, не соответствующие нормативам по паразитологическим и вирусологическим показателям, не зарегистрированы.

Администрациям районов, где найдены нарушения, а также ответственным юридическим лицам, санитарные врачи предложили установить аншлаги о запрете купания.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление Роспотребнадзора по РТ не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в ведомстве.

#Здоровье #пляжи #управление роспотребнадзора по рт
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