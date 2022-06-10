Роспотребнадзор назвал пять пляжей Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды

На пяти городских пляжах Татарстана лучше воздержаться от купания из-за качества воды. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

Роспотребнадзор РТ проводит мониторинг качества воды в рекреационных зонах по микробиологическим, санитарно-химическим, паразитологическим, вирусологическим и радиологическим показателям.

Такой мониторинг специалисты ведомства будут вести в течение всего купального сезона.

По результатам исследований воды, по санитарно-химическим показателям не соответствуют пляж «Нижнее Заречье» в Казани, городские пляжи в Набережных Челнах и Мензелинске.

По микробиологическим показателям – городской пляж в Зеленодольске и пляж в Камско-Устьинской районе.

«Пробы воды, не соответствующие по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что администрациям районов, ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

«В связи с тем, что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – заключили в пресс-службе санитарного ведомства.