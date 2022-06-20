Роспотребнадзор назвал пять не соответствующих санитарным требованиям пляжей Татарстана

Татарстанское управление Роспотребнадзора РТ отчиталось о состоянии пляжей республики. Пять из них не соответствуют санитарным требованиям.

По данным ведомства, вода не подходит по санитарно-химическим показателям в Казани («Нижнее Заречье»), Набережных Челнах и Мензелинске.

Кроме того, городские пляжи Зеленодольска и Камско-Устьинского района не прошли по микробиологическим показателям: в воде обнаружена кишечная палочка.

Пробы воды, не соответствующие гигиеническим нормативам по вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы.