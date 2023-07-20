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Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды и песка
На девяти пляжах Татарстана лучше воздержаться от купания из-за плохого качества воды и песка. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
После анализа выяснилось, что по микробиологическим показателям вода не соответствует нормам на казанском пляже «Нижнее Заречье» и городских пляжах Набережных Челнов, Лаишево, Мамадыша и Бугульмы.
По санитарно-химическим показателям найдены несоответствия в воде озера Большое Лебяжье, на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив» и на городском пляже в Лаишево.
В этих местах отдыха Управление Роспотребнадзора по РТ просит установить аншлаги о запрете купания.
«Результаты исследований песка в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям на городских пляжах Казани: «Локомотив», «Комсомольский», на озерах Глубокое и Большое Лебяжье. Ответственным объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – подчеркнули в ведомстве.
Всего в Татарстане открыто 18 пляжей, пять из них находятся в Казани – это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озера Глубокое и Большое Лебяжье. Кроме того, открыты 11 городских мест отдыха по одному в Нижнекамске, Набережных Челнах, Лаишево, Зеленодольске, Заинске, Альметьевске, Лениногорске, Нурлате, Мамадыше и два пляжа в Мензилинске. Также пляжи работают в Камско-Устьинском районе на реке Карамалка и в Муслюмово на реке Ик.
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