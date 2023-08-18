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Роспотребнадзор назвал пляжи Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды
Купаться нельзя на девяти пляжах Татарстана. Места, где плохое качество воды, назвали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.
После анализа выяснилось, что по микробиологическим показателям вода не соответствует нормам на казанском пляже озера Глубокое и городских пляжах в Нурлате, Бугульме, Набережных Челнах, Мензелинске и в Камско-Устьинском районе.
По санитарно-химическим показателям найдены несоответствия в воде озера Большое Лебяжье, на пляжах «Нижнее Заречье» и «Локомотив».
В этих местах отдыха Управление Роспотребнадзора по РТ просит администрацию установить аншлаги о запрете купания.
«Не игнорируйте знаки о запрете купания!» – призвали татарстанцев в ведомстве.
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