Роспотребнадзор назвал пляжи, купание на которых может навредить здоровью

Список пляжей, купаться на которых запрещено из-за плохо качества воды, опубликовали на сайте Управления Роспотребнадзора по РТ. В него вошли девять пляжей в разных городах и районах республики.

Так, купаться запрещено на пляжах «Комсомольский», «Озеро Большое Лебяжье» в Казани, пляже города Лаишево, Мамадыша, Лениногрска и села Муслюмово. Кроме того, проверку ведомства не прошли пляжи в Мензелинске на правом и левом берегах реки Мензеля.

Купание на этих пляжах не рекомендовано, а администрациям районов управление предложит установить аншлаги о запрете купания, говорится на сайте ведомства.