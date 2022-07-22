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Ру Тат
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Общество
22 июля 2022  18:04

Роспотребнадзор назвал непригодные для купания пляжи Татарстана

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В Татарстане несколько пляжей не прошли проверку специалистов Роспотребнадзора. Результаты исследований воды водоемов на этих пляжах не соответствуют гигиеническим требованиям.

В Казани проверку не прошли три пляжа: «Нижнее Заречье», «Локомотив» и «Озеро Глубокое». Также в списке нерекомендованных для отдыха – пляжи в Мензелинске и в Муслюмовском районе, в Лаишево и Мамадыше. Администрациям районов ведомство рекомендовало установить аншлаги о запрете купания.

Всего в этом летнем сезоне в республике предполагалось задействовать 19  мест организованного массового отдыха на водных объектах, в том числе пять пляжей в Казани.

#пляжи #Роспотребнадзор
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