Роспотребнадзор назвал лучшее время для покупки новогодней елки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лучшее время для покупки живой новогодней елки – двадцатые числа декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. По словам специалистов ведомства, если приобрести дерево раньше, оно может осыпаться до окончания праздничного периода.

Живую елку рекомендуют приобретать на городских елочных базарах или напрямую в лесничествах. Чтобы избежать незаконной покупки «с рук», стоит покупать дерево только в официальных точках продаж и проверять наличие у продавца договора с питомниками.

Кроме того, специалисты обратили внимание на качество дерева. У елки должен быть ровный и достаточно толстый ствол без трещин, гибкие ветви, а иголки – насыщенного изумрудного цвета, эластичные и крепко держащиеся на ветках. Желательно выбирать дерево с одной макушкой.

После праздников живую елку необходимо утилизировать. В крупных городах работают специальные пункты приема деревьев, где их перерабатывают в щепу. Полученное сырье используют для удобрения почвы, изготовления подстилок и кормления животных в зоопарках.