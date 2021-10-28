Роспотребнадзор назвал категорию россиян, чаще всего болеющих Covid-19

В настоящее время коронавирус чаще всего выявляется у россиян старше 65 лет, и это число продолжает расти. Об этом рассказала замдиректора ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

«Максимальные показатели заболеваемости сейчас регистрируются среди людей пожилого возраста. В группе старше 65 лет продолжается рост числа новых случаев, а число заболевших сейчас составляет 224 на 100 тысяч населения», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала три региона, на которые приходится треть всех выявляемых случаев коронавируса.