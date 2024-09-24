Роспотребнадзор назвал города Татарстана, где активнее всего писали «Диктант здоровья»

В Татарстане в этом году «Диктант здоровья» написали более 77 тысяч человек, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Всероссийская просветительская акция привлекла рекордное количество участников – более двух миллионов россиян приняли участие в написании диктанта.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану

«В десятку самых активных городов-участников акции в республике Татарстан вошли: Казань, Нижнекамск, Арск, Альметьевск, Набережные Челны, Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Чистополь, Зеленодольск», – отметили в пресс-службе ведомства.

Жители небольших городов и поселков Татарстана также проявили активность и продемонстрировали высокие показатели участия в акции. Особое внимание заслуживают жители Актаныша, Болгара, Мамадыша, Буинска и Тетюшей.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану

В Роспотребнадзоре также рассказали, что 988 школьников написали диктант очно в образовательных учреждениях, им помогали сотрудники ведомства.

«Татарстанцы показали отличные знания в области санитарного просвещения. По итогам диктанта все участники получили сертификаты», – заключили в Роспотребнадзоре РТ.