Роспотребнадзор назвал число россиян, зараженных штаммами Covid-19

С конца 2020 года в России было выявлено более 550 случаев заражения британским штаммом коронавируса. Инфицированных южноафриканским Covid-19 — десятки, индийским вариантом — более 10. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Больше 550 (в России) тех, кто с британским штаммом, десятками уже измеряется южноафриканский <...> больше 10 будет уже индийских штаммов (случаев заражения индийским штаммом )», — заявила специалист в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

По ее словам, заражения новыми мутациями коронавируса стали в России уже «обычной историей». Также Попова подчеркнула, что все российские вакцины эффективны против существующих штаммов Covid-19.

Ранее Управление Роспотребнадзора по Татарстану рассказало, что в республике зарегистрирован 21 случай британского штамма коронавируса.