Роспотребнадзор назвал четыре пляжа Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды

На четырех пляжах Татарстана лучше воздержаться от купания из-за плохого качества воды. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

В Татарстане летом планируют использовать 18 пляжей, из которых на сегодня работают 11. Пять из них находятся в Казани – это «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Комсомольский», озера Глубокое и Большое Лебяжье – и еще по одному в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Лениногорске, Заинске и Зеленодольске.

Роспотребнадзор РТ еженедельно проводит проверку качества воды в рекреационных зонах по различным показателям.

Проведя исследования воды, специалисты пришли к выводу, что пляжи «Нижнее Заречье» и «Локомотив», озеро Большое Лебяжье, а также городской пляж Мензелинска не соответствуют санитарно-химическим показателям.

«Пробы воды, не соответствующие по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, не зарегистрированы», – рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что администрациям районов и ответственным юридическим лицам направили предложения об установке аншлагов о запрете купания.

«В связи с тем что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – заключили в пресс-службе санитарного ведомства.