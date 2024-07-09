Роспотребнадзор назвал 5 пляжей Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды

Последние исследования воды водоемов в местах рекреаций показали, что гигиеническим требованиям не соответствуют пять пляжей Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Так, по микробиологическим показателям не пошли проверку казанский пляж «Нижнее Заречье» и городские пляжи в Набережных Челнах, Альметьевске, пляж «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района, а еще набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.

На этой неделе санитарные врачи не выявили проб воды, которые бы не соответствовали гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям.

«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в ведомстве.