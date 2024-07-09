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Роспотребнадзор назвал 5 пляжей Татарстана, где нельзя купаться из-за качества воды
Последние исследования воды водоемов в местах рекреаций показали, что гигиеническим требованиям не соответствуют пять пляжей Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Так, по микробиологическим показателям не пошли проверку казанский пляж «Нижнее Заречье» и городские пляжи в Набережных Челнах, Альметьевске, пляж «Аквапарк» в поселке городского типа Карабаш Бугульминского района, а еще набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.
На этой неделе санитарные врачи не выявили проб воды, которые бы не соответствовали гигиеническим нормативам по паразитологическим, вирусологическим и санитарно-химическим показателям.
«Администрациям районов, ответственным юридическим лицам направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания. В связи с тем что качество воды не соответствует гигиеническим нормативам, Роспотребнадзор не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – подчеркнули в ведомстве.
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