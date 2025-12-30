Роспотребнадзор нашел нарушения в частной медицинской клинике Челнов

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

В Набережных Челнах городской суд приостановил работу частного медицинского центра «Триумф» на Раиса Беляева после проверки, проведенной территориальным отделом Роспотребнадзора.

Проверка началась из‑за подозрения на инфекционное заболевание у пациентки. Специалисты выявили серьезные нарушения санитарных правил: использование просроченных инструментов и материалов, несоблюдение правил стерилизации, отсутствие контроля за дезрастворами и нехватку одноразовых средств.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности в кабинете приема врача-гинеколога, манипуляционной и двух стерилизационных. Помещения опечатаны.