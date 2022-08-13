Роспотребнадзор нашел на пляже Татарстана возбудителей кишечных инфекций

На пляже реки Мензеля в Мензелинске найдены возбудители кишечных инфекций бактериальной природы (стафилококки) и цисты балантидии. Купаться на нем жителям не следует, сообщило Управление Роспотребнадзора по РТ. Кроме того, опасными по результатом исследования водоемов признаны еще восемь пляжей.

Кроме пляжей в Мензелинске по обеим берегам реки Мензеля специалисты не рекомендуют купаться на казанских пляжах «Комсомольский», «Озеро Большое Лебяжье», озеро «Глубокое», на пляже в Лаишево, в Набережных Челнах, Лениногорске и селе Муслюмово.

Администрациям районов Роспотребнадзор направит предложение об установке аншлагов о запрете купания, сообщается на сайте ведомства.