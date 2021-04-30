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Ру Тат
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30 апреля 2021  14:36
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор нашел нарушения во всех проверенных кафе крупных городов РТ

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В крупных городах Татарстана проверили кафе и рестораны на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.
«Мы в течение трех дней на прошлой неделе — это пятница, суббота и воскресенье — провели рейды в вечернее время объектов общественного питания. И здесь мы рассмотрели не только Казань, как это было ранее, а еще и крупные города: Нижнекамск, Челны, Зеленодольск и Альметьевск. Было охвачено 23 объекта общественного питания — это кафе и рестораны. Это вечернее время — с 19 часов до их закрытия. К сожалению, во всех 23 проверенных объектах были выявлены нарушения», — отметила она.
По словам Любови Авдониной, нарушения были грубые. Был выявлен весь спектр возможных антиковидных нарушений: несоблюдение социальной дистанции, расставленные впритык столики, 100%-ная наполняемость зала, отсутствие антисептиков для гостей, в Набережных Челнах в пяти проверенных кафе из шести подавали кальяны. 
Все материалы передали в суды, по девяти из них уже приняты решения на приостановление деятельности заведения на период от 20 до 90 суток. Это кафе в Нижнекамске, Челнах и Казани.
 

кафе коронавирус рестораны
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